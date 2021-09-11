Babacan’a göre Alman polisi de darbe yaptı!

AKP’de 13 yıl bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Babacan’ın 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili açıklamalarının yankıları sürüyor. O dönem dört bakanın yolsuzluk yaptığını söyleyen Babacan, “Malum arkadaşlar, Yüce Divan’a gitmemek için sağı solu tehdit ettiler” dedi.





BABACAN’DAN HEM ÖYLE HEM BÖYLE AÇIKLAMASI

Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a gönderilmesi için yapılan oylamada yurt dışında olduğunu belirten Babacan, katılsaydı Yüce Divan’a gitmelerine yönelik oy kullanacağını belirtti. Yolsuzluğu kabul ederken, operasyonu yapan polisleri ise darbe yapmakla suçladı.





SEÇİM ÖNCESİ YAPILMASI DARBE TEŞEBBÜSÜ

Babacan hem Karar TV yayınında hem de sosyal medya hesabından attığı mesajda “Bir kişinin gözaltına alınması için 17 defa rüşvet almasını beklemezsiniz. Hepsini paket ediyorsun, eşzamanlı memleketin gündemine düşürüyorsun ve bunu da yerel seçimlerden üç ay önce yapıyorsun. Bu, kesin bir darbe teşebbüsü.” açıklaması yaptı.





BABACAN’I ALMANYA YALANLADI

Babacan’ın tutarsız açıklamalarının üzerinden birkaç gün geçtiğinde Almanya’da flaş bir gelişme yaşandı. Almanya’da Osnabrück Savcılığı tarafından kara para aklama soruşturması kapsamında maliye ve adalet bakanlıklarına 9 Eylül’de baskın düzenlendi. Hem de Almanya Federal Seçimlerinden sadece 17 gün önce.





KARA PARA SORUŞTURMASI

Savcılar sabah saatlerinden itibaren polislerle birlikte başkent Berlin’de bulunan Maliye ve Adalet bakanlıkları binalarında Osnabrück Savcılığının 2020 yılından bu yana yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında arama yaptı.





BAŞBAKAN ADAYI SCHOLZ’U ETKİLEYECEK Mİ?

9 Eylül 2021 tarihinde yapılan operasyonda 26 Eylül 2021’de yapılacak seçimlerde SPD’nin Başbakan adayı Olaf Scholz’ün görev yaptığı Maliye Bakanlığı’ndaki belgelere el koyuldu. Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkesi Almanya’da bir başbakan adayının görev yaptığı bakanlığa yapılan operasyon Babacan’a göre darbe teşebbüsü oluyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 17-25 Aralık dosyalarının kendisine uzayacağı korkusuyla ortaya attığı ‘darbe’ yalanına 7 yıl sonra Babacan sarılıyor.





BABACAN’I İHANETLE SUÇLAYAN YANDAŞ MEDYADA SEVİNDİ

Babacan’ın bu açıklamasına AKP ve Saray’a yakın gazetecilere sarıldı. Babacan’ı daha önce ihanetle suçlayan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok “Ali Babacan neden doğruyu söyledi?” başlıklı yazısında gündeme getirdi. Babacan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı beklediği için böyle bir çıkış yaptığını ifade etti.