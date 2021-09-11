Limonlu su faydaları: Sabahları aç karnına limonlu su içmek ne işe yarar?





Hem kokusu, hem tadı hem de içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklar üzerinde mucizevi bir etki bırakan limon, pek çok hastalıkta tercih edilen bir meyvedir. Antiseptik özelliği sayesinde hastalıkların önlenmesinde büyük etkisi olan limonun boğaz ağrısından sindirime, ağız yaralarından kanser hastalığına kadar büyük çapta tedavi alanı bulunmaktadır. İşte, limon ve limonlu su ile ilgili tüm merak edilenler…





LİMONLU SU FAYDALARI





Yüksek oranda C vitamini içeren limon B6 vitamini ve potasyum ve fosfor bakımından da zengin bir meyvedir. Özellikle gribal enfeksiyonlarda sıkça kullanılan limon suyunun da pek çok faydaları bulunmaktadır. işte limonlu su faydaları:





Limonlu su özellikle boğaz ağrılarına çok iyi gelen bir besindir.

Karaciğer enzimlerine harekete geçiren limon suyu aynı zamanda sindirime de yardımcı olur.

Böbrek taşı riskinin ortadan kalkmasına yardımcı olan limon suyu bağışıklık sisteminin de güçlenmesinde oldukça etkilidir.

Limonlu suyun faydalarından bir diğeri de kabızlığa iyi gelmesidir.

Aft ve ağızdaki yaralara da iyi gelen limonlu su aynı zamanda romatizma ağrılarına da şifa olmaktadır.

PH seviyesini de dengeleyici bir etkiye sahip olan limonlu su, kandaki toksinleri azaltarak vücuttaki zehri de arındırır.

İyi bir idrar söktürücü olan limonlu su kilo vermede de büyük etkilere sahiptir.





SABAHLARI LİMONLU SU İÇMEK NE İŞE YARAR?





Limonlu vücuttaki toksinleri arındırma da büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle sabahları aç karnına içilen limonlu su hem toksinleri atmaya yardımcı olur hem de yağ yakımını kolaylaştırarak kilo verme konusunda destek olur. Aynı zamanda sabahları içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelmektedir. Limonlu içmek aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engeller. Özellikle sindirim sorunu yaşayanlar içinde limonlu su birebir etkiye sahip olacaktır. Yemeklerden önce içilen limonlu su da romatizma ağrılarının giderilmesinde oldukça işe yaramaktadır.





LİMONLU SU TANSİYONU DÜŞÜRÜR MÜ?





Halk arasında limonlu suyun tansiyon düşürdüğüne dair genel bir kanı bulunmaktadır. Ancak limonlu su tansiyonun düşmesine kısmen yardımcı olsa da net olarak tansiyonu düşürür demek doğru bir yaklaşım olarak kabul edilmemektedir. Limonlu su bir ilacın verdiği etki kadar tansiyonun düşmesinde büyük etki sağlamamaktadır.





LİMONLU SU ZARARLARI





Pek çok faydası bulunan limon suyunun aşırı tüketildiğinde de bazı zararları olabilmektedir. Limon yüksek oranda asit içerdiği için limon su tüketimi fazla olduğunda diş minesine zarar verebilmektedir. Yine yüksek oranda asit içermesi nedeniyle limon suyu tüketimi mide yanması ve reflü bozukluğuna sebebiyet verebilmektedir. Limon suyu demir emilimine de sebep olabilmektedir. Bu da demir toksisitesi(demir zehirlenmesi), ishal ve bulantı gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Limon turunçgiller ailesine mensup bir meyvedir. Turunçgiller bazı alerjik reaksiyonlara sebep olabildiği için limon suyu tüketimi alerjiyi tetikleyici ve cilt rahatsızlığına sebep verici etki oluşturabilmektedir. Limon suyu bazı durumlarda vücuttaki kalsiyum emilimini engelleyebilmektedir. Bundan dolayı böbrek rahatsızlığı olanlar limon suyunu dikkatli tüketmelidir.





LİMONLU SU İÇMENİN FAYDALARI





Limonlu su içmenin en önemli faydalarından biri boğaz ağrısın gidermesidir.

Solunum yolu enfeksiyonunu engeller.

Vücudun sıvı ihtiyacını karşılar ve kilo vermeye yardımcı olur.

Vücuttaki toksinleri arındırır.

Yağ yakımını kolaylaştırır.

Böbrek taşı oluşumunu engeller.

Karaciğer enzimlerini daha iyi çalıştırır.

Sindirim sorunlarını giderir, ishale karşı etkili bir besindir.

Kabızlığın giderilmesine yardımcı olur.

Yüksek oranda içerdiği C vitamini ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

Romatizma ağrılarını hafifletir.

Diş ve diş eti ağrılarına iyi gelir.

Kısmen tansiyonu düşürücü etkisi vardır.

Vücuttan toksinler atılmasını sağlar.

Kan şekerini dengeler.

Kemik erimesini durdurucu etkiye sahiptir.

Kanser hastalığına karşı direnç sağlar.





AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇMEK





Antiseptik özelliği bulunan limon birçok hastalığa karşı direnç sağlamaktadır. Özellikle aç karnına limonlu su içmek bağışıklık sisteminin güçlenmesine büyük oranda yardımcı olur. Ayrıca aç karnına limon suyu içmek kabızlığı önleyerek metabolizmanın daha fazla çalışmasına yardımcı olur.





GECE YATARKEN LİMONLU SU İÇMEK ZAYIFLATIR MI?





Limon suyunun zayıflatıcı bir etkisi olduğunu bilmeyen yoktur. Özellikle zayıflamak isteyenler gece yatarken limonlu su içmek zayıflatır mı diye merak etmektedir. Gece yatarken limonlu su içmek metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayacağından dolayı zayıflamaya yardımcı olacaktır. Ancak mide sorunu yaşayanların gece yatmadan önce limonlu su içmemeleri tavsiye edilmektedir.