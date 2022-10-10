Samanyolu Haber /Politika / Babacan AKP'yi ‘ulusal güvenlik riski’ ilan etti /10 Ekim 2022 22:02

Babacan AKP'yi ‘ulusal güvenlik riski’ ilan etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın partisinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı’nı açıkladığı ifade edildi.

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Partisinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı’nı açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AKP iktidarının ülke için ‘ulusal güvenlik riski’ olduğunu söylediği aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı’nı açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Evlatlarımız, Avrupa’nın başı dik Türkiye’sinde büyüyecek” dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte eylem planını açıklayan Babacan, Türkiye’nin bir dış politikasının olmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a atıfla “Bir kişinin dürtülerine bağlı şahsileştirilmiş dış ilişkiler seti var” dedi. Türkiye’nin ‘ilişkilerin repertuvarında yalnızca silah gücünün kaldığını savunarak ülkenin sözünün dinlenmediğini’ söyledi.

AKP iktidarının ülke için ‘ulusal güvenlik riski’ olduğunu söyleyen Babacan, iki yıl Dışişleri Bakanlığı, üç yıl da Avrupa Birliği Başmüzakereciliği yaptığını hatırlatarak “Bugünlere bakınca içim acıyor” dedi.
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