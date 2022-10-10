Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın Kiev'e attığı füzeler Molvoda hava sahasına girdi /10 Ekim 2022 21:55

Rusya'nın Kiev'e attığı füzeler Molvoda hava sahasına girdi

Rusya'nın Kırım'daki köprü saldırısına misilleme olarak Kiev'i vurduğu füzelerden bazılarının Moldova hava sahasına girdiği ifade edildi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dozu artarken, bölgeye komşu ülkelerde de hareketli anlar yaşanıyor.

Rusya'nın Kırım'daki köprü saldırısına misilleme olarak Kiev'i vurduğu füzelerden bazılarının Moldova hava sahasına girdiği ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Moldova, Rusya’nın Ukrayna’ya doğru fırlattığı üç güdümlü seyir füzesinin ülkenin hava sahasına girdiğini ve Rusya büyükelçisinin açıklama yapmak üzere çağırıldığını bildirdi.

Rusya ile 2014’te ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü’nde, iki gün önce bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuş, üç kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de art arda patlamalar olmuş, Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre sekiz kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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