Samanyolu Haber /Gündem / "Arkadaşlarımıza talimatını verdik" /10 Ekim 2022 21:42

"Arkadaşlarımıza talimatını verdik"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında bir dizi açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın olası yeni bir anayasa değişikliği gündemine de değindiği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında bir dizi açıklamada bulunduğu belirtildi.

Olası yeni bir anayasa değişikliği gündemine de değindiği aktarılan Erdoğan'ın "Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandığı duyuruldu.

Evrensel'de yer alan habere göre Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mecliste yaptığımız grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ve çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk, çağrı yaptık. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi.

Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz."

ALEVİ AÇIKLAMASI

"Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi-Bektaş inanç önderlerine bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi-Bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha uygulamaya geçirmiş oluyoruz."
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