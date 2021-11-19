Samanyolu Haber /Gündem / Babacan, Erdoğan'a 'kapak' yaptı /19 Kasım 2021 18:58

Babacan, Erdoğan'a 'kapak' yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi için 'ekonomist' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kitap kapağı tavsiyesinde bulundu.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan Erdoğan'ın "'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini sosyal medya hesabından eleştirdi. 

Cumhuriyet'in haberine göre sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, "Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi? Kendisine kitabının ön kapağı için resim tavsiyem ektedir. #Dolar" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN KENDİSİNİ EKONOMİST İLAN ETMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl aralık ayında, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri tepkilere neden olmuş ve o tarihten bu yana muhalefetin, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirisinde kullandığı bir argüman haline gelmişti.

Erdoğan, geçen hafta da Gençlerle Buluşma programında, kendisini yine ekonomist ilan etti. Erdoğan, "Bizim 'yap-işlet-devret' diye bir prensibimiz var. Pazarlığımızı yaparız, 15 sene, 20 sene belki daha fazla, bu şehir hastanesini yaparlar, işletirler ve bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra hastaneyi nereye bırakırlar, devlete bırakırlar ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Bu aslında kaynak oluşturmanın yollarıdır. Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu ama bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" ifadelerini kullandı.
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