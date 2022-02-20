Samanyolu Haber /Gündem / Babacan: İktidar, ağzıyla kuş tutsa bu ülkenin ekonomisini düzeltemez /20 Şubat 2022 14:55

Babacan: İktidar, ağzıyla kuş tutsa bu ülkenin ekonomisini düzeltemez

DEVA Partisi lideri Babacan, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin 'Bunun alt yapısında hukuk ve adalet yoksunluğu var. Hukuk ve adaletin olmadığı hiçbir yerde ekonomi düzelmez' dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Şile İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Babacan'ın gündeminde ekonomik kriz vardı.

"Türkiye'nin 81 ilinde varız ve tüm ilçelerinde hızla büyümeye devam ediyoruz. Ülkenin en genç siyasi partisi olabiliriz. Ama vatandaşlarımızın desteğiyle hızla büyüyen bir partiyiz. Türkiye'nin dört bir noktasında aynı derecede destek görüyoruz" diyen Babacan, ülkede sorunların her gün daha da büyüdüğünü ifade etti.

Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

"İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ülkemizin dört bir noktasında can yakıyor. Üzülerek görmekteyiz yaşanılanları. Bu sorunların her biri düzelecek sorunlardır. Biz bunun için varız, hazırız. Tüm bu sorunların çözümünün temelinde hukuk ve adalet vardır. Bugün yüzeyde ekonomik krizi görüyoruz. Ama bunun alt yapısında hukuk ve adalet yoksunluğu var.

Hukuk ve adaletin olmadığı hiçbir yerde ekonomi düzelmez. Bugün görevde olan iktidar, ağzıyla kuş tutsa bu ülkenin ekonomisini düzeltemez. Sebep belli, hukuk ve adalet kavramını kaybetmiş bir iktidar, Türkiye'nin ekonomisini düzeltemez."
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