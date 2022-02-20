Ensar Vakfı’na bedelsiz devredilen kamu tesisleri yıkıldı

İzmir Urla’nın Zeytineli köyünde denize sıfır Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait sosyal tesis, 2014 yılında kamu bütçesinden 5 milyon TL yatırım yapılarak yenilendi. 2015 yılında ise senelik 120 bin TL’ye Ensar Vakfı’na kiralandı. 2019 yılında ise tesisin Ensar Vakfı’na 49 yıllığına bedelsiz Urolarak tahsis edildiği ortaya çıktı.







VAKFIN TESİSLERİ YIKMA HAKKI BULUNMUYOR

Vakfa bedelsiz tahsis edilen tesisteki binalar şimdi de yıkılmaya başlandı. BirGün gazetesinin haberine göre, Ensar Vakfı’nın kendilerine tahsis edilen binaları yıkma hakkına sahip değil.





Urla’da yaşayan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekilli Zeynep Altıok, yaptığı açıklamada, “Ensar Vakfı, kendisine kiralanan bu tesis içerisindeki binaları yıkma hakkına sahip değil. Geçmiş yıllarda Urla Belediyesi’nden aldıkları izinin içeriğine göre sadece tadilat yapma hakları var. Ama tesislerin yıkılmasından anladığımız kadarı ile burayı rant amaçlı başka bir tesis olarak dönüştürmeyi planlıyorlar. Soruşturduğumuz kadarı ile Urla Belediyesi’ne kayyum olarak atanan kaymakamın dahi konu ile ilgili hiçbir bilgisi yok. Geçmişte vakfın burayı gençlik kampı olarak dönüştüreceği söylenmişti” diye konuştu.