Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan Erdoğan'a: “28 Şubatçılar, mafya, çete dostlarıyla aynı gemidesiniz /29 Aralık 2021 18:03

Babacan'dan Erdoğan'a: “28 Şubatçılar, mafya, çete dostlarıyla aynı gemidesiniz

Partisinin Ankara İl Kongresi' nde konuşan Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'ın durduğu yeri değiştirdiğinin altını çizen Babacan "28 Şubatçılar, mafya, çete dostlarıyla aynı gemidesiniz" dedi. Babacan, 10 bin gazetecinin iktidarı eleştirdiği için kovulduğunu belirtti ve "Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var, hepsini not ediyoruz" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Babacan, “28 Şubatçılar, mafya, çete dostlarıyla aynı gemidesiniz, bunun farkına varın” dedi. Türkiye’yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletildiğini hatırlatan Babacan, “Yaptığı bu hani ifade özgürlüğü? Gazetecilere davalar, cezalar, mobbingler, işten kovdurmalar… Gazeteci arkadaşlardan aldığım rakam bu. 10 bin gazeteci Türkiye’de işten kovdurtulmuş durumda. Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var, hepsini not ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİM DİK DURDU, KİM EĞİLDİ BÜLÜKLÜ YAZIYORUZ KENARA’

Partisinin Ankara İl Kongresi’ nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Hafif eleştiri yaptı diye, TV’de olumsuz birkaç kelime söyledi diye… Konuşan, yazan, çizen aleyhte kim varsa hemen patrona telefon. ‘Ya işten kovarsın, ya senin canını okuruz.’ Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var. Patronlardan korkmadan ‘Kardeşim bu benim mesleğim, yapacağım’ diyenler var; tehditle ya da teşvikle emir altında olanlar var. Hepsini biliyoruz. Bunların hepsini not ediyoruz. Kim dik durdu, kim eğildi büküldü yazıyoruz kenara.” diye konuştu.

‘ERDOĞAN’IN SİYASİ HAYATININ FİNALİNİ GÖRECEĞİZ’

Babacan, Erdoğan’ın siyasi hayatının finalinin 84 milyon için umuda açılan yeni bir başlangıç olacağını da söyleyerek, “Bunu göreceğiz. Bizler Türkiye’deki bu dönüşümün asli parçası olacağız. Ne devlet ne başka güç sahipleri Türkiye’de yaşayan hiçbir kadının yaşam tarzına müdahale edemez. Kimsenin bunu yapmaya haddi yok. Kadınların ne giyeceğine, kılığına, kıyafetine kimse karışamaz. Bizler DEVA Partisi olarak tüm hak ve özgürlükleri koruyacağız.” şeklinde konuştu.
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