'Şakkadanak Necmettin'den yeni inciler: MB yanlış yaptı, dolar alan hain

2017 yılında katıldığı bir televizyon programında doların piyasadaki yükselişinin önlemesine ilişkin “Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer” önerisinde bulunan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, son gelişmeleri değerlendirdi. Batırel, kurların yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası’nın müdahale etmesi hakkında, “Aslında müdahale etmeseydi daha iyi olurdu. Elindeki dövizleri harcamış oldu fakat kurlar sakinleşmedi.” dedi.







Batırel, gündemden düşmeyen ‘Şakkadanak’ ifadesiyle ilgili olarak, “2017 yılında Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olmuştum. Programa Özgür Demirtaş Hoca’yı da çağırmışlardı. TRT’de yaptığım programıma konuk geldiğinde kendisiyle tanışmıştım. O zamanlar dolar 3.60 ile 3.70 civarında seyrediyordu. Ben bu dolar hareketinin spekülatif olarak değerlendirmiştim. Merkez Bankası o zamanın dolar kuruna müdahale etse, ‘Şak diye 10 milyar dolar satsa piyasa ne oldu der’ derdim. ‘Bir 10 milyar dolar daha satar sırtı yere gelir’ dedim, ‘Bir 10 milyar dolar daha satsa ondan sonra biter’ dedim. Biraz abartı yaptım.” dedi.





‘ÖZGÜR DEMİRTAŞ ŞİMDİ SOKAK KÖPEKLERİNİ KORUYALIM DİYE TWEET ATIYOR’





O sözleri Merkez Bankası’nın müdahalede ne kadar kararlı olduğunu göstermek için bunu söylediğini öne süren Batırel, “Ahmet Hakan bunları, Özgür Demirtaş’a da sordu, o sırada Özgür Demirtaş çeşitli mimikler gösterdi. Daha sonra Özgür Demirtaş, Nisan 2021’de Merkez Bankası Necmettin Batırel’i dinlemiş dedi. Kendisi de dolar yükselecek diyordu ancak şimdi ‘Sokak köpeklerini koruyalım’ diye tweet atıyor. Gördüğüm kadarıyla son derece efendi, beyefendi, aklı başında bir adam” ifadelerini kullandı.





‘TÜRKİYE’YE SERMAYE AKIMI YAĞACAK’





2022 yılı için beklentilerini açıklayan Necmettin Batırel, “Büyüyen ülkeye sermaye akımı yağar. İnşallah Türkiye’ye sermaye akımı yağacak. ABD de Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek için bence yeni bir adım attı. Türkiye’deki doların yükselişi gördüğüm kadarıyla enflasyondan fazla olmayacak. Enflasyon ne kadar artarsa dolar o kadar artar.” şeklinde konuştu.





‘DOLAR ALMAK EKONOMİK HAİNLİK’





İHA’nın bildirdiğine göre, BDDK’ın bazı ekonomist ve yazarlar için suç duyusunda bulunmasını değerlendiren Batırel, “Bu adamların yaptıkları ekonomik hainlik. Türk parasını sat, git dolar al diyor. Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir adam, Türk parasının istikrarını koruma için kararlar almış bir adam böyle bir şey söyler mi? Çok ayıp. Dolar al diyor. Niye al diyor, TL değer kaybetsin diye. TL değer kaybetsin ki enflasyon yükselsin. Enflasyon yükselince ne olacak? Halk bunalacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyguladığı olduğu politika sonuç vermemiş olacak, seçimlerde de mağlup olacak. Bu kadar saçma gerekçe olabilir mi? Sadece eski Merkez Bankası başkanı değil ki, milletvekili ve yazar-çizer takımı var. Bunlar dolar 30-35 TL olacak dedi, yanlış yaptılar. BDDK suç duyurunda bulundu. Suç duyurusu ne demek? Bunlar yaptıkları işlemlerle suç işlediler, bunları yargılayın ve cezasını verin demek” dedi.