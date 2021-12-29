Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lılar için sosyal ölüm mesajı veren Soylu'ya tepki: Vereceğin hesabı düşün /29 Aralık 2021 17:49

KHK'lılar için sosyal ölüm mesajı veren Soylu'ya tepki: Vereceğin hesabı düşün

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK’lıları hedef alan ve sosyal ölüm mesajı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “KHK’lar ile ihraç edilenleri aşağılama yerine, yarın hukuk önünde vereceğin hesabı düşün sen!” diye seslendi.

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İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Süleyman Soylu’nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki ‘terör’ teftişi’ne ilişkin olarak yaptığı “Aziz milletimize sormak istiyorum. Siz TSK’dan F...'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi şirketinize alır mısınız? Kendi evinizin önünde güvenlik görevlisi olarak bulunmasına rıza gösterir misiniz?” açıklamasını eleştirdi.

"BOŞ BOŞ KONUŞUYOR"

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok konuşma! 10 KHKlı milletvekili olarak TBMM’e bile girdi. Boş kağıdın altına imza attığınız uyduruk KHKlar ile ihraç edilenleri aşağılama yerine, yarın hukuk önünde vereceğin hesabı düşün sen! Sedat Peker’in tek bir iddiasına cevap veremeyen, kalkmış boş boş konuşuyor.” ifadesini kullandı.


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