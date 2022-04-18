Babacan'dan Millet İttifakı açıklaması: 'Henüz ittifakta değiliz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki Adana’da sebze meyve hali esnafıyla sahurda bir araya geldi. Babacan, Millet İttifakı’na ilişkin bir soruya “Biz henüz ittifakta değiliz. Ama altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. Henüz ittifakta değiliz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım” yanıtını verdi.







"CUMHURBAŞKANI YEMEĞE DAVET ETTİKLERİNİ DİNLEMİYOR"

Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiği bir esnafa “Yemeğe davet edince gelenleri dinliyor mu ki” diye sordu. Esnaf, “dinlemiyor” karşılığını verdi. Babacan, “Kendisi konuşuyor, ‘afiyet olsun’ deyip gönderiyor. Oturup derdiniz nedir, anlat diye bir şey yok” dedi.







