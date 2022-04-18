Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz istihbaratı: Mariupol Rusların ilerleyişini frenledi /18 Nisan 2022 16:48

İngiliz istihbaratı: Mariupol Rusların ilerleyişini frenledi

İngiliz istihbaratına göre, Ukraynalıların Mariupol’daki direnişi Rus güçlerinin ilerleyişini frenledi. Öte yandan Lviv’e düzenlenen füze saldırısında en az 7 kişi öldü.

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Ukrayna’nın liman kenti Mariupol’da sergilediği direniş, İngiliz istihbarat birimlerinin değerlendirmesine göre, Rus güçlerinin ülkedeki ilerleyişini frenledi. Değerlendirmede, Ukrayna’nın direnişinin Rus güçlerini zorlu bir imtihana tabi tuttuğu, kaynaklarını zorladığı, bunun da Rusların Ukrayna’nın diğer bölgelerindeki ilerleyişini yavaşlattığı belirtiliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın bugün açıkladığı değerlendirmesine göre, Rus komutanlar, Mariupol'ün ele geçirilmesi için gereken zaman konusunda endişeli. Değerlendirmede, Mariupol’daki yerleşim birimlerine yönelik saldırıların 1999 Çeçenistan ve 2016'da Suriye'deki Rus saldırılarına benzediği ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna savaşının başında yaptığı açıklamalarıyla da çeliştiği belirtildi. O açıklamada, Rus Ordusu’nun Ukrayna kentleri ve sivil halkı hedef almayacağını kaydettiği hatırlatılıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere istihbaratı, alışılmışın dışında bir tutum izleyerek, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaşa yönelik gizli servis bilgilerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Ukrayna'nın Polonya sınırı yakınındaki kenti Lviv’e bu sabah Rus güçleri beş füze saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin da yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Twitter’den yaptığı açıklamada, "Beş füze eski Avrupa kenti Lviv'in sivil altyapısını eş zamanlı olarak vurdu. Ruslar, Ukrayna kentlerini havadan da barbarca vurmaya devam ediyor ve dünyaya Ukraynalıları öldürme hakkını kendinde gördüğü mesajını veriyor" ifadelerine yer verdi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy de, Telegram’dan yaptığı açıklamada, sorumlu birimlerin patlamaların meydan geldiği bölgelere sevk edildiğini belirterek, saldırının boyutuna ve can kaybına dair henüz ellerinde yeterli bilgi olmadığını söyledi.

Lviv, Ukrayna’nın batısında yer alıyor ve 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıya geçmesinden bu yana nadiren bombaladan kentlerden biri. 26 Mart'ta bir kez havadan saldırıya uğramış, askeri destek veren bir yakıt deposunun hedef alındığı olayda 6 kişi yaralanmıştı.

Lviv, Ukrayna’nın doğu kentleri başta olmak üzere çatışmaların yoğun olduğu pek çok bölgeden kaçan kadın ve çocuğun da sığındığı bir kent.
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