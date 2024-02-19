BAE’nin bankaları Rus firmalarla çalışmayı durdurdu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









BAE’nin Rusya'dan para kabul etmeyi ve Rus müşterilere transfer yapmayı bıraktığı, ayrıca kredi kuruluşlarının, sahipleri Rusya vatandaşı olan şirketlerin banka hesaplarını da kapatmaya başladığı iddia edildi.





Rus ekonomi gazetesi Vedomosti tarafından yayınlanan habere göre, Türkiye ve Çin’in ardından benzer şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) büyük bankaları, ABD’nin ikincil yaptırım riski nedeniyle Rus müşterilerle çalışmaya kısıtlamalar getirmeye başladı.





Rus işadamları, vergi ve hukuk danışmanlarının yanı sıra Business Russia adlı iş dünyası organizasyonu temsilcilerine atıfta bulunan gazete haberinde, BAE bankalarıyla yaşanan sorunların düşük düzeyde de olsa ABD Başkanı Joe Biden'ın Aralık 2023'te ikincil yaptırımlara ilişkin kararname yayınlamasından çok önce başladığı ancak eylül ayından itibaren sorunların ciddi anlamda yoğunlaştığı belirtiliyor.





BAE bankaları şu anda Rusya'dan para kabul etmiyor ve ters yönde ödeme yapmıyor.

Bakanlar Kuruluna yakın bir kaynak gazeteye verdiği demeçte, hükümetin sorunun farkında olduğunu, ancak sorunun kritik olmadığını ve çözülebilir olduğunu düşündüğünü söyledi.





22 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden, Rus savunma sanayisine yönelik tedariklerle ilgili işlemlerde yer alan yabancı bankalara ve diğer finans kuruluşlarına karşı tedbirlere ilişkin bir kararname imzaladı. Belgede, Hazine Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı ile istişarede bulunarak, "yabancı bir finans kuruluşunun teknoloji, inşaat, havacılık ve imalat endüstrileri, savunma, sanayi ve diğer alanlardaki Rus askeri-endüstriyel kompleksi ile ilgili işlemleri kolaylaştırdığının belirlenmesi üzerine yaptırım uygulama yetkisine sahip olduğu" belirtiliyor.





Yaptırımlar arasında ABD'de muhabir hesapların açılmasının veya kullanımının kısıtlanmasının yasaklanması ve ABD'de mülklerin bloke edilmesi yer alıyor. Amerikalı yetkililer ayrıca önemli bir dönüşüm geçiren Rus yapımı elmas, deniz ürünleri ve alkollü içeceklerin Rusya dışına ithalatını engelleme fırsatını da yakaladı.