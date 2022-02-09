Samanyolu Haber /Gündem / Baharda giyime en az yüzde 50 zam geliyor /09 Şubat 2022 14:05

Baharda giyime en az yüzde 50 zam geliyor

TGSD Yönetim Kurulu Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, "Eskiden tüketici olarak beş giysiye 20 liradan 100 lira ödüyordunuz. Şimdi iki ürünü 100 liraya alacaksınız. Firmalar ciroyu tutturacaklar ama adet bazlı geri geleceğiz" dedi.

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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, bahar aylarında giyimde yüzde 50 zam geleceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan Kaya, sektörün 2021’in son çeyreğinde ihracat dahil ciddi ivme kazandığını ancak yeni yılda maliyet artışları ile kurdaki dalgalanmanın duraklamaya neden olduğunu belirtti.

Kaya, maliyet artışlarının hissedilmeye başlandığını, geçen yıla göre maliyetin en az yüzde 50-60 arttığını, bunun da müşteriye yansıtılacağını kaydetti.

Derne başkanı, kârsızlık nedeniyle yatırımların durabileceğini ya da ertelenebileceğini söyledi: “Markalar bir fiyat etiketiyle gelip dönemsel indirimler yapar. Son zamanlarda fiyat indirimleriyle karşılaşmıyoruz. Fiyat artırmıyoruz ama indirmiyoruz da. Baharla beraber kesinlikle fiyat etiketleri artacak. Bu kaçınılmaz. Minimum fiyat artışı yüzde 50 olacak.”

Kaya, tüketicinin eskiden beş ürüne 20 liradan 100 lira ödediğini, şimdi iki ürünün 100 liraya alınacağını belirterek ”(Mağazalar) Ciroyu tutturacaklar ama adet bazlı geri geleceğiz” dedi.  
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