Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongre üyelerinden ‘Türkiye’ye F-16 satılmasın’ mektubu /09 Şubat 2022 14:18

ABD Kongre üyelerinden ‘Türkiye’ye F-16 satılmasın’ mektubu

ABD Kongre üyesi bir grup, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak, Türkiye'ye talep ettiği F-16'ların satılmamasını istedi. Mektupta, Ankara'nın işlediği insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.

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Türkiye ile ABD arasında Rus S-400’leri nedeniyle yaşanan kriz devam ederken, bir grup ABD Kongre üyesi Ankara’ya F-16 satılmaması için mektup yazdı. Kongre üyeleri, söz konusu mektupta Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerine de dikkat çekti.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları’na gönderilen mektupta, Türkiye’ye F-16 satılmaması talebinde bulunuldu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Kongre üyeleri Frank Pallone, Jr ve Gus M. Bilirakis’in liderliğinde hazırlanan mektuba 50’den fazla Kongre üyesi imza attı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a hitaben yazılan mektupta, “Türkiye’nin, hava kuvvetlerini modernize etmek için ABD’den Block 70 F-16 uçakları ve mekanik rampaları satın alma yönündeki son teklifini reddetmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz” denildi.

‘TÜRKİYE’NİN TALEBİ KABUL EDİLİRSE REJİM ÖDÜLLENDİRİLMİŞ OLUR’

Türkiye’nin talebinin kabul edilmesi durumunda insan hakları ihlallerinde bulunan Ankara’nın ödüllendirilmiş olacağına dikkat çekilen mektupta, “Bu öneriyi onaylamak, hem Türkiye’nin ABD’ye ve NATO’ya taahhütlerini görmezden gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, hem de yurtiçinde ve yurtdışında insan hakları ihlallerinde bulunan rejimini ödüllendirecektir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin kasım ayında ABD’den mevcut 40 Block, 70 F-16 savaş uçağı ve 80 modernizasyon kiti talep ettiği belirtilen mektupta, “Bu talep, Erdoğan rejiminin Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Güney Kafkasya ve Kuzey Afrika’yı istikrarsızlaştırmak için defalarca askeri gücünü kullanmasının ardından geldi” denildi.

‘ANKARA SAVAŞ SUÇU İŞLEMEK İÇİN ABD YAPIMI SİLAHLARI KULLANDI’

Türkiye’nin Irak, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki hastane ve okul gibi sivil hedefleri vurmak ve savaş suçları işlemek için ABD yapımı silah ve teçhizat kullandığı belirtilen mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’nin Amerika’dan gelişmiş savaş uçakları satın alması, Erdoğan’ı politikalarını değiştirmeye ve iyi bir aktör olmaya teşvik etmeyecek. Bu, Türk ordusunun daha fazla ölüm ve yıkıma neden olmasının önünü açacak.”

Türkiye, S-400 krizi nedeniyle F-35 programından tamamen çıkarılmıştı.
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