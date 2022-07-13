Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, ABD'yi de kızdırdı: 'Tartışmaya açık değil!' /13 Temmuz 2022 14:11

Bahçeli, ABD'yi de kızdırdı: 'Tartışmaya açık değil!'

Hafta sonu sosyal medyada paylaşılan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına bir tepki daha geldi... Yunanistan ve Almanya'nın ardından bugün Washington'dan da açıklama geldi.

SHABER3.COM

Hafta sonu Ülkü Ocakları’nı ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin paylaşılan fotoğraflarının yarattığı tartışma ve gerilim artarak devam ediyor…

Haritada, “Denizlerdeki misakımillimiz” ibaresi yer alırken, Midilli, Sisam, Sakız, Rodos ve Girit'in de olduğu bazı adaların Türkiye'ye ait olduğu gösteriliyor. Hafta sonu paylaşılan fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

Öyle ki fotoğrafın kısa bir sürede yayılmasıyla birlikte Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Twitter üzerinden sert bir dille eleştiride bulunmuştu.

Bahçeli’nin fotoğrafları ve kendisine verilen harita Atina, Berlin ve Washington’da tartışmaya sebep oldu. 

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS’E YANIT VERMEDİ
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın hızla yayılmasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Sisam, Kos'un hepsi Türkiye toprağı gibi görünüyor. Bu aşırıcıların bir hayali mi yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek bir hedef mi?” demişti.

Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun küçük ortağının bu çıkışıyla ilgili duruşunu netleştirmeli” ifadesini kullanmış fakat Erdoğan’dan bir yanıt gelmemişti.

Dün Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi Ernst Reichel de tepki göstererek Almanya’nın Yunanistan’ın yanında olduğunu dile getirmişti.

ABD’DEN MÜTTEFİK VURGUSU
Almanya’nın ardından bugün de yeni bir açıklama ABD’den geldi.. Yunan medyasına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD’nin Yunanistan’ın yanında olduğunu söyledi. Yunan medyasında yer alan açıklamalarda ABD’li yetkili, “Bizim bu konudaki pozisyonumuz net… Yunanistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü tartışmaya açık değildir” dedi.

Yetkili Ankara-Atina hattında normalleşme sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. ABD’li yetkili, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’nin sorunlarını diplomatik yollarla çözerek bölgenin barış ve güveni için birlikte çalışmasına destek olmaya devam ediyoruz. Müttefiklerimizin gerilimden uzak durmasını öneririz” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli, ABD'yi de kızdırdı: 'Tartışmaya açık değil!' Sonraki Haber >>

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

Şerif Ali Tekalan, Ahmet Zeki Üçok'un iftiralarına MC EU ekranlarında cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

AKP'li kadına 12 yaşındaki çocuk bakın nasıl cevap verdi

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:03