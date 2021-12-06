Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli kararını verdi: Başkan ben olacağım /06 Aralık 2021 18:18

Bahçeli kararını verdi: Başkan ben olacağım

Kavgaların ve tartışmaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kurulacak. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım'' dedi.

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Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde Ülkü Ocakları üyesi ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıkmıştı.

Daha sonra yaşanan olaylarda MHP'liler, anmayı gerçekleştiren vakıfa da gidip görevlilere, "Bundan sonra uyarmayacağız" diye seslendi.

''BAŞKAN BEN OLACAĞIM''

Konuya ilişkin TBMM kulislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuracaklarını bildirdi. Bahçeli, vakfın başkanının kendisi olacağını söyledi.
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