Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni açıklandı: “Evinde kaza oldu

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün oyunu Ankara Anıttepe İlkokulu’nda kullandı.





Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan MHP lideri, “Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum” demekle yetindi.





Bahçeli, bir gazetecinin “Seçimi nerede takip edeceksiniz” sorusuna “Partiye geçiyorum şimdi" yanıtını verdi.





Türkiye'de yerel seçimde oy kullanan siyasiler açıklamalar yaptı.





Ancak açıklamayı televizyonlarında izleyenlerin dikkatini Bahçeli’nin gözlerinin altında ve alnında bulunan morluklar çekti.





En son 17 Mart’taki 14. Olağan Büyük Kongre’de kamuoyunun karşısına çıkan Bahçeli, o tarihten beri hiçbir etkinlikte yer almamıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 10Haber’e yaptığı açıklamada “Evinde kaza geçirdi” dedi.

Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin kurultaydan önce evinde bir kaza geçirdiğini belirterek şunları söyledi: “Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı.”



