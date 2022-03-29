Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli oy kaybı için anket şirketlerini suçladı /29 Mart 2022 17:12

Bahçeli oy kaybı için anket şirketlerini suçladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin seçimde baraj altında kalacağını gösteren anketlere tepki gösterdi. Düşüşte görünen oyları için anket şirketlerini suçladı.

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Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim yaklaştıkça partisinin düşen oy oranını gösteren anketlere tepki gösterdi. Bahçeli, “Kiralık anket şirketlerine aldanıp siyaset yapmak aklın inkarıdır. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır” dedi.
 
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘‘MHP’nin siyaseti, başkaları gibi icazetli, ipotek altında bir siyaset olarak görülmez. MHP’nin vizyonu kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü olan 2023 Türkiye’nin kader ve karar yılı aynı zamanda tarihsel kavşağıdır.

ANKET SONUÇLARINA TEPKİ

Şunu bir defa inanç ve iddiayla söylemek isterim ki MHP’yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa 2023’de nal toplayacak, bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez. Bir gerçek vardır ki MHP’nin kaderi, milletin kaderi, varlığı Türk’ün ebedi varlığıyla bir ve aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenebileceğimiz bir şey yoktur. Hamdolsun biz inkârcı değiliz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır. Bizim hakkımızda tek söz sahibi büyük Türk milletidir. Nehir olmayan yerde balık avına çıkanlar bizimle boy ölçüşemez.

“Aziz milletimizin iradesi üzerine kimse ambargo koyamayacak. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey yok. Biz inkârcı değiliz, dosta güven, düşmana korku varan milliyetçi ülkücü hareketiz.

YİNE CHP’Yİ HEDEF ALDI

Biz Türkiye’nin her yerindeyiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlattığımız toplantılarımızı geçtiğimiz hafta sonu tamamladık. CHP’ye oy veren kardeşlerimize, parti yönetiminin ne hallere düştüğünü ifade ettik. 131 seçim bölgesinde CHP’nin yakalandığı amansız hastalığı anlattık.”
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