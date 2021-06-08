Bahçeli'den Ahmet Şık'a: Hain, alçak, soysuz, suçlu, aşağılık...!

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Şık'ın "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor" sözlerini sert şekilde eleştirdi.



Konuşmasında Şık'a yönelik "hain", "alçak", "soysuz", "suçlu", "aşağılık" hakaretlerinde bulunan Bahçeli, "TİP’li bir milletvekilinin ‘Bu devlet katil bu devleti yıkmamız gerekiyor’ iftiraları karşısında ne yapacağız. Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz böyle bir alçak TBMM’de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz devletin her imkanından istifade ediyor, Hazinesi’nden maaşını alıyor. HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki TC devleti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz." diye konuştu.





HDP'nin kapatılması talebi





MHP liderinin hedefinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) de vardı. Bahçeli HDP'nin kapatılması talebine ilişkin şunları söyledi:





"HDP'nin kapatılma süreci ile bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi savsamaktadır. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilen, HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açmıştır."





"HDP'nin eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve insan haklarına aykırı bulunmuştur. Bu partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir."





"Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeceği kalmamıştır... Bu karanlık sayfa bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır".





Ahmet Şık ne demişti?





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık'ın katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.



