Samanyolu Haber /Gündem / Peker cephesinden bir gol daha! Bir hafta içinde geri adım attırdı /08 Haziran 2021 12:13

Peker cephesinden bir gol daha! Bir hafta içinde geri adım attırdı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 6 avukatının iptal edilen pasaportları iade edildi.

SHABER3.COM

Dün, “Bir avukatın, salt bir kimsenin avukatı olduğu nedeniyle özgürlüklerine müdahale edecek biçimde idari yaptırımla karşı karşıya kalması, kabul edilebilir değildir” açıklamasını yapan avukat Ersin Barkın, "Dün gece e-devlet sistemi üzerinden baktığımda pasaport bilgilerimin geri geldiğini gördüm. Böylece pasaportlarımızın iade edildiğini öğrenmiş olduk" ifadesini kullandı.

Peker'in avukatlarından Ersan Barkın, Akıncı Üssü davasında Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun da müşteki olduğu davada davacı tarafı temsil eden avukatlardan biriydi.

Bilindiği üzere pasaportlar İçişleri Bakanı kararıyla iptal edilebiliyor ve bu sayede fiili yurtdışı yasağı uygulanabiliyor. Uzun yıllardan bu yana gerekçesiz şekilde pasaportları iptal edilen insanlar bulunurken yurtdışı misyonları tarafından aile fertlerinden bazıları cadı avı soruşturmalarına uğramışsa çocuklar dahil birçok kişiye pasaport vb döküman verilmiyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker cephesinden bir gol daha! Bir hafta içinde geri adım... Sonraki Haber >>

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Bişkek’teki Türk Büyükelçiliği’nin önünde basın açıklaması

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Sezgin Baran Korkmaz'ı yurt dışına Süleyman Soylu yollamış

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Orhan İnandı Kırgızistan'da Türkiye Büyükelçilği'nde tutuluyor

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a

Sedat Peker'den Perinçek ve Binali Yıldırım'a
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:16:51