Peker cephesinden bir gol daha! Bir hafta içinde geri adım attırdı

Dün, “Bir avukatın, salt bir kimsenin avukatı olduğu nedeniyle özgürlüklerine müdahale edecek biçimde idari yaptırımla karşı karşıya kalması, kabul edilebilir değildir” açıklamasını yapan avukat Ersin Barkın, "Dün gece e-devlet sistemi üzerinden baktığımda pasaport bilgilerimin geri geldiğini gördüm. Böylece pasaportlarımızın iade edildiğini öğrenmiş olduk" ifadesini kullandı.







Peker'in avukatlarından Ersan Barkın, Akıncı Üssü davasında Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun da müşteki olduğu davada davacı tarafı temsil eden avukatlardan biriydi.







Bilindiği üzere pasaportlar İçişleri Bakanı kararıyla iptal edilebiliyor ve bu sayede fiili yurtdışı yasağı uygulanabiliyor. Uzun yıllardan bu yana gerekçesiz şekilde pasaportları iptal edilen insanlar bulunurken yurtdışı misyonları tarafından aile fertlerinden bazıları cadı avı soruşturmalarına uğramışsa çocuklar dahil birçok kişiye pasaport vb döküman verilmiyor.