Bahçeli'den 'Başkanlık sistemi' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram mesajında, "MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir" dedi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili tartışmalara ilişkin, "Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır" dedi.











