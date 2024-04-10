Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den Meral Akşener'e ilginç çağrı: Partinin başında kal /10 Nisan 2024 09:23

Bahçeli'den Meral Akşener'e ilginç çağrı: Partinin başında kal

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazı sonrasında Meral Akşener'e ilginç çağrıda bulundu

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Bayram gününe her sene olduğu gibi Ülkücü hareketin lideri Türkeş'in mezarına ziyaret ile başlayan MHP lideri Bahçeli, seçimli kongre kararı alıp aday olmayacağını duyuran Akşener'e "İYİ Parti'de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Küsmeler kırılmalar partide ayrışmaya neden olabiliyor. Sayın Meral Akşener hanım efendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerekir." çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her sene olduğu gibi yine bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

HER SEÇİM SONRASI SUÇLU ARANIR'
31 Mart sonrası siyasette yaşananları değerlendirerek konuşmasına başlayan Bahçeli, "Aritmetikte 4 işlem vardır. Biri toplama, biri çıkarma, biri çarpma ve diğeri de bölme işlemidir. Çıkarma ve böle azaltır çarpma ile toplama büyütür. O sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe çok ihtiyacı vardır. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye’nin yükselişine katkıda bulunmalı. Kongreler partilerden ayrılmalar geçmişte olduğu gibi süre gelir. Her seçim sonrası suçlu aranır. Bizden ayrılan bir grup arkadaşımız İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Bu seçimler sonucu birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak aritmetik işlem doğrultusunda siyasi istikrarsızlığa neden olmuştur" diyerek İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'a gidişine dair önemli açıklamalarda bulundu.


AKŞENER’E ‘DÖN’ ÇAĞRISI
Seçimli kongre kararı alıp aday olmayacağını duyuran Meral Akşener'e önemli bir çağrıda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin haberlerini görüyorum. Bizden ayrılmış bir grup arkadaşlar İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasını düşünmekteyim. MHP 55 yıllık siyasi hayatında bu tür davranışları yaşamıştır. Sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmıştır.


Basından takip ettiğim kadarıyla İYİ Parti'de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Küsmeler kırılmalar partide ayrışmaya neden olabiliyor. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe yönelik güçlü bir Türkiye için siyasi partilerin de güçlenmesi gerekiyor."
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