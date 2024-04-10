Bahçeli'den Meral Akşener'e ilginç çağrı: Partinin başında kal

Bayram gününe her sene olduğu gibi Ülkücü hareketin lideri Türkeş'in mezarına ziyaret ile başlayan MHP lideri Bahçeli, seçimli kongre kararı alıp aday olmayacağını duyuran Akşener'e "İYİ Parti'de önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Küsmeler kırılmalar partide ayrışmaya neden olabiliyor. Sayın Meral Akşener hanım efendinin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerekir." çağrısında bulundu.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her sene olduğu gibi yine bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.



