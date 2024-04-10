Bayramda hızlı metabolizmanın sırrı kuruyemiş

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma hızının yavaş yavaş yükseltilmesi gerektiğini belirten Medicana Konya Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, “Ramazan ayında 2 öğün ve 1 tane ara öğün şeklinde beslenmeye vücudumuz alışıyor ve bu şekilde de metabolizmamız yavaşlıyor. Bayramla beraber çok sık öğün yapmak ya da atıştırmalık tüketmek metabolizmanızı yavaşlatacaktır. Eğer ki ramazan ayını kilo vermiş olarak geçirdiyseniz bu sizde tartıda artış olarak yansıyacaktır ve aynı zamanda gaz, şişkinlik, hazımsızlık, reflü gibi de problemlere yol açacaktır. Buna dikkat edelim” dedi.



Dyt. Nazlı, bayram sabahı kahvaltının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:





“Öncelikle mutlaka bayramda güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Ama burada pasta, börek, poğaça gibi karbonhidratlar değil daha çok peynir, yumurta, zeytin, yeşillikler, tam tahıllı ekmeklerin olduğu güzel bir kahvaltı tabağı hazırlamaya özen gösterelim. Hem bu gözümüzü doyururken hem de midemizi doyuracak ve kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacak. Öğünlerden sonra mutlaka ara öğün yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü misafirliklere aç gittiğiniz noktada daha fazla tatlı, hamur işi yeme ihtiyacınız olacaktır. Ama gitmeden öncesinde yanınızda taşıyacağınız kuru meyve, kuru yemiş gibi hafif bir atıştırmalık da hem metabolizmanızı hızlandırma noktasında hem de kan şekerinizi dengeleme noktasında oldukça iyi gelecektir.”



