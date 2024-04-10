Samanyolu Haber /Gündem / Uçak üreticisi Boeing ile ilgili yeni iddia /10 Nisan 2024 09:11

Uçak üreticisi Boeing ile ilgili yeni iddia

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in başı bu seferde eski mühendisinin yaptığı şikayet ile dertte.

SHABER3.COM

Bir süredir bazı uçaklardaki hatalar sebebiyle zor günler geçiren ABD’li havacılık şirketi Boeing’in başı bu sefer de Rüya uçak olarak adlandırılan 787 ile dertte. Üretimi bir çok kez durdurulan Boeing 787 Dreamliner uçakları ile ilgili yeni bir şikayet ortaya çıktı. Bir Boeing mühendisi Federal Havacılık İdaresi'ne uçaklarla ilgili yeni bir şikayette bulunmuş.

Şikayetçi Boeing Mühendisi:   Uçak Üretiminde Kalite Sorunları

Boeing mühendisi Sam Salehpour, şirketin 777 ve 787 Dreamliner jetlerini üretirken kestirme yollara başvurduğunu iddia ediyor. Bu kısa yolların uçakların yapısal bütünlüğünü etkilediğini ve risklerin uçaklar yaşlandıkça artabileceğini belirtiyor. Federal Havacılık İdaresi (FAA) bu iddiaları araştırıyor.
Federal Havacılık İdaresi'ne Ocak ayında yapılan ve Salı günü kamuoyuna açıklanan resmi şikayeti, Federal Havacılık İdaresi tarafından iki kez yere indirilen yeni 737 Max jetine özgü değil.
Salehpour, amacının Boeing’in başarısız olmasını değil, kazaları önlemeyi ve güvenliği sağlamayı amaçladığını vurguluyor. Ancak Boeing’in daha iyi olması gerektiğini düşünüyor.

FAA, muhbir şikayetlerini ciddiyetle ele alıyor ve gönüllü raporlamayı teşvik ediyor. Bir Senato alt komitesi de bu endişeleri ele alacak.

Boeing, 777 ile ilgili iddialara henüz yorum yapmadı, ancak 787’nin yapısal bütünlüğü hakkındaki endişelere itiraz ediyor.

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