ABD’de “uyuşturucu baronu” olduğu iddia edilen Türk, hakkındaki suçlamaları kabul etti

2021 yılında aleyhine açılan davada, ABD’nin Rhode Island eyaletinde kurduğu suç örgütü aracılığıyla uyuşturucu madde satmak, uyuşturucu madde satmak için komplo kurmak ve kara para aklamakla suçlanan Türk vatandaşı Reşat Alkayısı, geçen hafta yapılan son duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etti. Alkayısı’ya verilecek hapis ve para cezasının belirleneceği karar duruşmasının 11 Temmuz’da yapılacağı belirtildi.





Alkayısı, Rhode Island eyaletinde kurduğu organizasyonla farklı eyaletlerde metamfetamin ve esrar satan çetenin lideri olmakla suçlanıyordu.





Yetkililer, Alkayısı’nın eşi olduğu belirtilen Christina Lua’nın da mahkemede kara para aklamak için kendisine yardım etmekle ilgili suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.





Yerel gazeteler, Alkayısı’nın hakkındaki suçlamaları kabul etmesiyle ilgili habere geniş yer ayırdı. Boston Hoodline haberi, “Türk ‘met baronu’ Reşat Alkayısı uyuşturucu imparatorluğunu Rhode Island'dan yönettiğini itiraf etti” başlığıyla duyurdu.





FBI Alkayısı’nın çiftlik evine “Buz Kedisi” adıyla operasyon düzenlenmişti





FBI, 2020 yılının Ekim ayından itibaren, aldığı mahkeme kararıyla 62 yaşındaki Alkayısı’yı, ABD genelinde büyük çapta uyuşturucu sevkiyatı şüphesiyle takip etmeye ve dinlemeye başladı.





FBI, 8 Temmuz 2021 tarihinde Alkayısı’nın Rhode Island eyaletinin Coventry kasabasındaki çiftlik evine 'Buz Kedisi Operasyonu’ olarak adlandırdığı bir baskın düzenledi.





Baskında, 160 kilodan fazla saf metamfetaminin yanısıra bir AK-47, seri numarası olmayan bir Glock marka tabancayla iki adet Smith & Wesson marka tabanca, 4 bin 200 mermi ve 23 bin dolardan fazla nakit para ele geçirildi.





Ayrıca, çiftliğin büyük bir kısmına esrar üretmek için ekim yapıldığı belirtildi. Yüzlerce kenevir bitkisinin yer aldığı yasadışı esrar yetiştirilen alanın imha edildiği açıklanırken, uyuşturucu çetesinin lideri olduğu belirtilen Alkayısı ve 7 kişi daha güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sonucunda tutuklanmıştı. Alkayısı ve suç ortakları aleyhine hazırlanan iddianamede toplam 11 sanık yer almıştı.





Adalet Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Rhode Island Covington'da ikamet eden 62 yaşındaki Türk vatandaşı Reşat Alkayısı, 500 gramdan fazla metamfetamin dağıtmak, dağıtım amaçlı bulundurmak ve dağıtmak üzere komplo kurmakla suçlandığı ikinci bir iddianamede yer alan üç ayrı suçlamayı kabul etti. Temmuz 2021'de tutuklanan Alkayısı’yla ilgili soruşturmada, kendisinin New England bölgesindeki eyaletlerdeki müşterilerine büyük ölçekli metamfetamin sağlayan bir kaçakçı olduğu belirlendi. Alkayısı suçunu kabul eden yedinci sanık oldu. Geriye kalan tüm sanıkların suçunu kabul etmesi bekleniyor” dedi.





Karar duruşmasında cezası belirlenecek





Metamfetamin içeren 500 gram veya daha fazla maddeyi satmak ve satmak amacıyla bulundurmak suçuna en az 10 yıl ile ömür boyu hapis arasında bir ceza, ayrıca 100 bin dolar para cezası verilebiliyor.





Uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla ateşli silah bulundurmak suçlaması, temel uyuşturucu kaçakçılığı suçundan dolayı verilen herhangi bir cezanın sonrasında beş yıl zorunlu hapis cezasını gerektiriyor. Kara para aklama komplosu ve kara para aklama suçlamalarında, en fazla 20 yıl hapis cezası ile 500 bin dolara kadar veya aklanan para miktarının iki katı para cezası öngörülüyor.