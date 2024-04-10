İsrail ile ticarete kısıtlama kararına dair yeni iddia: İhracatı artan mallara kısıtlama yok

Siyaset Bilimci İnan Mutlu şöyle dedi: "Ticaret Bakanlığı şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor ama bilgi çağında yaşadığımızı unutuyor. Kısıtladık dedikleri malların ihracatı zaten düşüyor"

"Ticaret Bakanlığı şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor ama bilgi çağında yaşadığımızı unutuyor. Kısıtladık dedikleri malların ihracatı zaten düşüyor" dedi.





Ancak Siyaset Bilimci İnan Mutlu bu firmalarla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu. Mutlu "Ticaret Bakanlığı şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor ama bilgi çağında yaşadığımızı unutuyor. Kısıtladık dedikleri malların ihracatı zaten düşüyor" dedi.





İnan Mutlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ilk üç ayda geçen yıla göre sözde ihracatı kısıtlanan ürünlerden,





Çelik ihracatı yüzde 53;



Çimento vs ihracatı yüzde 40;

Demir vs ihracatı yüzde 24 düşmüş.

İhracatı artan ürünlerin hiçbiri kısıtlama listesinde YOK.





Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 213; Meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 53; Fındık ve mamülleri ihracatı yüzde 51; Kuru meyve ve sebze ihracatı yüzde 43; tütün ihracatı yüzde 20; tekstil ihracatı yüzde 12 artmış.





Kısıtlama da zaten son derece muğlak ve çekingen bir yaptırım."





Bakanlık hangi şirketlere kısıtlama kararı vermişti?

Alüminyum Profiller, Alüminyum Teller, Boyalar, Bakır Profiller, Çubuklar ve Teller, Beton Mikserleri, Çelik Borular Ve Bağlantı Parçaları, Çelik Filmaşin, Çelik Kaplar ve Depolar, Çelik Köprü Aksamı, Çelik Kuleler, Çelik Profiller, Çimento, Çimentodan, Betondan veya Suni Taştan İnşaat için Bloklar ve Levhalar, Demir Çelikten Tüm İnşaat Malzemeleri, Demir-Çelik Tüm Teller, Ekskavatörler, Elektrik Kabloları, Elektrik Panoları, Fayanslar, Fiberoptik Kablolar ve Elektrik İletkenleri, Forkliftler, Granit, Halat ve Kablolar, Hırdavat Ürünleri, Hidrolik Yağlar, İnşaat Demiri, İnşaat Makinaları, İnşaat Yalıtım Malzemeleri, İnşaatta Kullanılan Camlar, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Gübreler, Klinker, Kovalar, Kepçeler, Kürekler, Kıskaçlar ve Kancalar, Kükürt, Madeni Yağlar, Makaralı Zincirler, Mermer, Metal İşleme Makinaları, Metallerin İşlenmesinde Kullanılan Kimyasallar, Mineral Gübreler, Motor Yağları, Paletler, Plastik Borular, Sandviç Paneller, Seramikler, Solvent Boyalar, Tel Çekme Makinaları

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