Bahçeli'den sürpriz hamle: Emekli zammının görüşüldüğü Meclis'e gidiyor

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’nda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sürerken; MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sürpriz bir hamle geldi.







gazetepencere'de yer alan habere göre, Devlet Bahçeli, kendisinin itiraz ettiği emekli maaşına zam maddesinin görüşülmesine dakikalar kala TBMM’ye gidiyor.Bahçeli Genel Kurul’a katılacak.Bahçeli'nin ya düzenlemeye hayır demesi ya da MHP'nin yeni bir önerge sunacağı belirtiliyor.