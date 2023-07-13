Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'in NATO üyeliği: Macaristan da sonbahara erteliyor /13 Temmuz 2023 23:07

İsveç'in NATO üyeliği: Macaristan da sonbahara erteliyor

Macaristan, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Ekim'den önce oylamayacağı sinyali vermesinin ardından meclis oylamasını sonbahara erteliyor.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Macaristan İsveç'in NATO'ya katılımına dair parlamentoda yapılacak oylamayı sonbahara erteleyeceğinin sinyalini verdi. Macaristan parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Zsolt Nemeth, Türkiye'nin oylamayı Ekim'den önce yapmayacağı işareti vermesinin ardından Macar parlamentosunun da olağanüstü toplanmasına gerek olmadığını söyledi.

Özel radyo kanalı InfoRadio'ya bir açıklama yapan Macar milletvekili Nemeth, oylamayla ilgili olarak "Eylül ayı ortasında çalışmaya başlayacağız" dedi. Bu tarihten daha erken harekete geçmeye gerek olmadığını söyleyen Nemeth, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaz tatiline girdiğine ve sonbaharda yeniden çalışmalarına başlayacağına dikkat çekti.

NATO'ya üye 31 ülkeden sadece Macaristan ve Türkiye İsveç'in üyeliğini parlamentolarında onaylamadı. Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Türkiye'nin İsveç konusundaki itirazını kaldırması halinde süreci geciktirmeyeceklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin itirazını kaldıracağını duyurmuştu.

Erdoğan Ekim'e işaret etmişti

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayacak yerin TBMM olduğunu vurgulayan Erdoğan, onayın Ekim ayına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili bir soruya "Şimdi bizim iki aylık bir meclis tatili var. Tabii Ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Zira birçok uluslararası sözleşmeler var birçok görüşülmesi gereken yasa önerileri var. Tabii bunların önem sırasına göre bu attığımız adım da burada yerini alacak. Ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek hedefimiz" demişti.

Macaristan parlamentosunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılım protokollerine onay süreci geçen Temmuz ayında başlatıldı. Finlandiya, Macar ve Türk parlamentolarından onay gelmesinin ardından Nisan ayı başında 31'inci üye olarak NATO'ya katılmıştı.
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