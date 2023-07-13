15.5 milyon emekli için hayal kırıklığı! Torbadan seyyanen zam çıkmadı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre emeklilere yapılacak seyyanen zam nedeniyle 15.5 milyon emeklinin gözü Meclis'ten çıkacak torba yasaya çevrildi ancak beklenen seyyanen artış gerçekleşmedi. Emekli maaşlarına sadece yüzde 25'lik artış yapılacak.



Milyonlarca emeklinin beklediği müjde TBMM'den çıkmadı. Torba yasada içinde yer alan ve emekliye yüzde 25 zam içeren düzenlemede değişiklik yapılmadı. Komisyonda kabul edilen yüzde 25 zam maddesi Genel Kurul'da aynen kabul edildi.



YÜZDE 34 VE 8077 SEYYANEN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ



Zammı düzenleyen 18. Madde görüşülürken CHP milletvekilleri emekli maaşlarına yüzde 34 artış içeren önerge verdi. Ancak bu önerge AKP oylarıyla reddedildi. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “7 bin 500 lira alanlar hiç zam almayacak. Ortalama 9 milyon emekli açlık sınırının altında buradan çıkacak kararları gözlemekte. Keşke beraberce emekliler için güzel bir karar çıkarabilmiş olsaydık. AKP'liler sizden rica ediyorum, emekliler için birlikte düzenleme çıkaralım. Yoksa tarihinize leke olarak geçecek” dedi.



SP milletvekilleri de yüzde 25'in yanı sıra 8077 lira seyyanen artış önergesi verdi. Bu önerge de yine AKP milletvekilleri tarafından reddedildi. SP İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, ”Emekli çay içmek için kahveye gidemez halde, ev hapsine mahkum edilmiş durumda. Memura verilen seyyanen zam emekliye verilmeli, en düşük emekli maaşı 15 bin liraya çıkarılmalıdır” dedi. MHP milletvekilleri CHP ve SP önergelerine AKP'yle birlikte hareket etmedi ve karşı oy kullanmadılar.



BAHÇELİ, ERDOĞAN'A GİTTİ…



NATO zirvesi nedeniyle yurt dışından önceki gün dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'de yaklaşık 1 saat süren görüşmede emeklilere yapılacak zam oranı ve seyyanen yapılması istenen zam görüşüldü. MHP Lideri, grup toplantısında zammın yetersiz olduğu konusunda çok açık mesaj vermişti: “Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir.”



YILBAŞINA KALDI…



Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etmeden önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le de emekliye zam konusuna görüştü. Şimşek'in yüzde 25 zam oranının korunmasını istediği ve seyyanen zam yapılmasına da karşı olduğu belirtildi. AKP kulislerinde, emekliye daha kapsamlı zammın Aralık ayında yapılacağı ve yerel seçim öncesinde tatmin edici bir seyyanen zam gerçekleşeceği ifade edildi.