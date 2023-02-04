Bahçelievler'deki İETT otobüsü kazasında bir kişi daha vefat etti

Dün Bahçelievler'de İETT otobüsünün kaldırıma çıkıp durağa girdiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmad Rzayev'in de vefat etmesiyle ölü sayısı ikiye çıktı.





Dün akşam saatlerinde D-100 yanyolda Sefer B. yönetimindeki 34 HY 8280 plakalı İETT otobüs, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarpmıştı. Kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde ölmüş, beş kişi de yaralanmıştı.





Yaralılardan duruma ağır olan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi edildiği hastanede öldü.





Direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

