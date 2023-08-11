Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den sert cevap /11 Ağustos 2023 07:49

Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den sert cevap

Bahçeli'nin açıklamasına İYİ Parti'den ilk tepkiler gelmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" derken İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz "Beyfendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor" şeklinde tweet attı.

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Bahçeli'nin açıklamasına İYİ Parti'den ilk tepkiler gelmeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız.” dedi.

TamgaTürk’ün haberine göre Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Uz "Beyfendi Kirada Oturduğu Evi Satmaya Kalkıyor" dedi.
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