Trump’ın iki çalışanı gizli belge davasında hakim karşısına çıktı

Donald Trump’ın yardımcıları Walt Nauta ve Carlos De Oliveira, yargıç karşısına çıktı. Gizli belgeleri federal soruşturma yürüten yetkililerden saklamak amacıyla kutuların yerini değiştirmek ve Carlos De Oliveira ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını silme girişiminde bulunmak ve FBI’ya yalan söylemekle suçlanan Nauta Nauta suçlamaları reddetti.

Carlos De Oliveira ise Miami’de görülen davada kendisini temsil eden bir avukatı olmadığı için bugün kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ya da reddetmedi.





Donald Trump’ın iki çalışanı mahkeme binasına geldiklerinde ya da binadan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.





Eski Başkan Donald Trump’a gizli belge soruşturmasının ardından hazırlanan ve kabul edilen en son iddianamede, aralarında ulusal savunma bilgilerinin izinsiz bulundurulması, soruşturmanın engellenmesinin de bulunduğu 40 suçlama yöneltilmişti.





Görevden ayrıldıktan sonra devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray’dan alıp Florida’daki konut ve tesisinin banyosu ve balo salonunda saklamakla suçlanan Trump Haziran’da yargıç karşısına çıktığında bu dava kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. İddianameye daha sonra eklenen diğer suçlamaları da Trump geçen hafta yazılı olarak reddetti.





Savcılar seçim sonucuna müdahale davasında yargılamanın 2 Ocak'ta başlamasını istedi





Eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde 2020 seçimi sonuçlarına müdahale iddiasıyla da dava açılmıştı.





Savcılar bu davada yargılamanın 2 Ocak 2024'te başlaması talebinde bulundu. Özel savcı Jack Smith'in ofisi bugün mahkemeye ilettiği talepte yargılamada Trump aleyhindeki delillerin sunulmasının 4-6 hafta sürmesini beklediklerini ifade etti.





Savcıların önerisinin yargıç tarafından kabul görmesi halinde yargılama Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 ön seçiminde ilk oylamaların başlamasından iki hafta önce başlamış olacak.





Seçime müdahale davası iddianamesinden: “Trump Beyaz Saray avukatını dinlemedi”





Eski ABD Başkanı Donald Trump özel yetkili savcı Jack Smith’in yürüttüğü soruşturmanın ardından 2020 seçimi sonuçlarına müdahale iddiasıyla açılan davada da ABD vatandaşlarının haklarına yönelik komployla suçlanıyor.





3 Ağustos’ta başkent Washington’daki federal mahkemede yargıç karşısına çıkan Donald Trump 45 sayfalık iddianamede kendisine yöneltilen dört suçlamayı reddetti.





Bu davada Trump’ın yargılanmasına başlama tarihine ilişkin savcılığın ve savunma makamının tarih önerisinde bulunması ve yargıcın bu konuda bir karar vermesi bekleniyor.





2020 seçimi sonuçlarına müdahale iddiasıyla açılan davaya ilişkin iddianamede, Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone’nin 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Donald Trump’ı seçim sonuçlarına itirazı konusunda geri adım atma çağrısında bulunduğu; ancak Trump’ın bunu reddettiği belirtiliyor.





Bu süreci ayrıntılarıyla anlatan iddianamede Trump’ın bunun üzerine kendi avukatları Rudy Giuliani, John Eastman, Kenneth Chesebro gib isimlerin tavsiyelerine kulak verdiğine dikkat çekiliyor.





1 Ağustos’ta açıklanan iddianamede işbirlikçi olarak nitelenen altı kişiden söz edilmiş ancak bunların isimleri doğrudan verilmemişti. Trump’a danışmanlık yapan üç avukatın bu sözkonusu işbirlikçiler arasında olduğu üzerinde duruluyor.





İddianamede bu kişilere yönelik bir suçlama şu aşamada getirilmedi. Özel savcı Jack Smith’in bu kişilerin sonraki aşamalarda Trump aleyhine ifade verme olasılıkları için açık kapı bırakmak adına böyle bir yol izlediği yorumu yapılmıştı.





Son olarak Trump’ın avukatı Kenneth Chesebro’nun hazırladığı 6 Aralık 2020 tarihli bir iç yazışma ortaya çıkmış ve New York Times bu bilgi notunu ele geçirmişti.





Trump’ın seçim kampanyasındaki önemli isimlerin erişiminin olduğu bilgi notunda, 2020 seçimi sonuçlarının değiştirilmesine yönelik çabalar kapsamında benimsenebilecek stratejinin unsurları yer almıştı.

Dava kapsamında iki çalışan, Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra Beyaz Saray’dan Florida’ya götürdüğü gizli belgeleri geri almaya çalışan federal yetkilileri yanlış yönlendirmekle de suçlanıyor.