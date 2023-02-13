Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'nin sessizliği sosyal medyada gündem oldu /13 Şubat 2023 10:14

Bahçeli'nin sessizliği sosyal medyada gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 10 kentte yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden bir gün sonra partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra sessizliğe gömüldü. Bahçeli'nin depremden etkilenen memleketi Osmaniye'ye gidip gitmediği merak konusu oldu.

SHABER3.COM

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle sarsıldı. Felakette can kaybı, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden yurttaşların sayısını da geçti...

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Bu süreçte ilk olarak CHP; ardından HDP, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) başta olmak üzere hemen her partiden lider ve yöneticiler sahaya indi. Ancak Bahçeli’nin henüz bir yeri ziyaret ettiği görülmedi.

Karşısındaki 12 katlı bina çöktü, Devlet Bahçeli'nin 'Devlet Bey Konağı' depremzedelere kapılarını hiç açmadıKarşısındaki 12 katlı bina çöktü, Devlet Bahçeli'nin 'Devlet Bey Konağı' depremzedelere kapılarını hiç açmadı

EN SON 7 ŞUBAT'TA TWEET ATTI

Bahçeli’nin sesi ilk depremden bir gün sonra 7 Şubat’ta duyuldu.



Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla olağanüstü hal (OHAL) ilanını savundu, depremzedeler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Öte yandan MHP lideri, AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu.

Bugün itibarıyla 6 gündür Bahçeli, sessizliğini koruyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

MHP liderinin sessizliği, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. 'Devlet Bahçeli' başlığı, Twitter Türkiye gündemine girdi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'nin sessizliği sosyal medyada gündem oldu Sonraki Haber >>

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı:

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Habertürk'te depremzede isyanı:

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:28:01