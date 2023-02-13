Bahçeli'nin sessizliği sosyal medyada gündem oldu

Bu süreçte ilk olarak CHP; ardından HDP, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) başta olmak üzere hemen her partiden lider ve yöneticiler sahaya indi. Ancak Bahçeli’nin henüz bir yeri ziyaret ettiği görülmedi.





EN SON 7 ŞUBAT'TA TWEET ATTI





Bahçeli’nin sesi ilk depremden bir gün sonra 7 Şubat’ta duyuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

MHP liderinin sessizliği, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. 'Devlet Bahçeli' başlığı, Twitter Türkiye gündemine girdi.









Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle sarsıldı. Felakette can kaybı, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden yurttaşların sayısını da geçti...Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.Karşısındaki 12 katlı bina çöktü, Devlet Bahçeli'nin 'Devlet Bey Konağı' depremzedelere kapılarını hiç açmadıKarşısındaki 12 katlı bina çöktü, Devlet Bahçeli'nin 'Devlet Bey Konağı' depremzedelere kapılarını hiç açmadıBahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla olağanüstü hal (OHAL) ilanını savundu, depremzedeler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayınladı. Öte yandan MHP lideri, AFAD'a 1 milyon liralık yardım yaptığını duyurdu.Bugün itibarıyla 6 gündür Bahçeli, sessizliğini koruyor.