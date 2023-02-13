Samanyolu Haber /Gündem / Kastamonu'da yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var /13 Şubat 2023 09:59

Kastamonu'da yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

Ankara’dan Sinop’a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Kastamonu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi. Kazada 30 kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan aldığı yolcuları Sinop’a getirmek üzere hareket eden Necati Kabak idaresindeki  Ali Osman Ulusoy turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Taşköprü’nün Çetmi Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Bulunduğu şeritten çıkıp karşı şeride geçerek devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere Taşköprü ve Kastamonu’daki diğer hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan yolcu otobüsünün 37 yolcusu ile 3 personelinin olduğu öğrenildi.
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