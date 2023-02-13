Samanyolu Haber /Gündem / Savcılar ve uzmanlar itiraf etti: Resmi ölü sayıları çok eksik!.. /13 Şubat 2023 09:55

Savcılar ve uzmanlar itiraf etti: Resmi ölü sayıları çok eksik!..

Türkiye, Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık iki depremle yıkıldı. Deprem bölgesinde görev yapan adli tıp uzmanları ve savcılar, ölü sayısı verilerinin var olan rakamların çok altında olduğunu belirtti.

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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 depremla yıkıldı. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde can kaybı sayısı artıyor.  Resmi verilere göre 29 bin 605 kişi yaşamını yitirirken kamuoyu bu kadar büyük bir yıkımda bu verinin doğru olup olmadığını merak ediyor.

"VERİLEN VEFAT SAYILARI EKSİK"

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Hatay’da çok sayıda yakınını kaybeden avukat Coşkun Atılğan enkazdan cansız bedeni çıkarılan kişilerin Narlıca’da kurulan bir birime götürülmesi gerektiğini belirterek, “Fotoğraflama ve defin belgesi alınması için oraya götürmek gerekiyor. Eğer cenazenizi oraya götürmezseniz ya da götüremezseniz teknik olarak yakınlarınız sağ gözüküyor. İnsanlar böyle bir karmaşa içerisinde yakınlarını kendileri belge almadan defnediyor. Samandağ’dan, Reyhanlı’dan ya da diğer ilçelerden kolay mı cenazeleri Narlıca’ya götürmek? Verilen vefat sayıları eksik. Bu sayıları zaten gizlemeleri için bir şey yapmalarına gerek yok. İnsanlar defin belgesi almadan gömüyor yakınlarını. Manipülatif gizleme söz konusu. Bizler de defin ruhsatı almadan yakınlarımızı köyümüze gömdük” dedi.

Avukat Coşkun Atılğan’ın anlattıklarını değerlendiren ve deprem bölgesinde görev yapan savcı ve adli tıp uzmanları kamu görevlisi oldukları için isim vermek istemediklerini belirttiler.

İki kamu görevlisinin anlattıkları ise şu şekilde:

“Maalesef anlatılanlar doğru. Özellikle ilçeler ve köylerde defin ruhsatı alınmadan gömülüyor. Bu karmaşa içerisinde insanlar cenazelerini getirmekte zorlanıyor. En büyük neden bu. Birde insanlar beklemek istemiyor. Herkes çok gergin. Resmi veriler yanlış değil. Eksik şimdilik. Enkazlar kaldırılıp normalleşme başlayınca tam vefat sayısı belki tespit edilebilir.”
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