Samanyolu Haber /Gündem / Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın 'Fenni Mümessili' gözaltına alındı /13 Şubat 2023 09:39

Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın 'Fenni Mümessili' gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, bu binaları yapanlara açılacak soruşturmalara çevrildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı da depremde tamamen yıkıldı.

Bu süreçte binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Apartmanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği öne sürülmüştü.

Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın 'dönerek' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, bunun da kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINDI Apartmanın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.
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