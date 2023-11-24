Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' şoku: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltında! /24 Kasım 2023 14:31

Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' şoku: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı gözaltında!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dosyaya bakan savcının MHP'ye yakın Orhun Haber tarafından hedef alınmasının ardından, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder gözaltına alındı.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dosyaya bakan savcıyı hedef alan MHP’ye yakın Orhun Haber’in paylaşımlarının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Gazeteci Alican Uludağ, Ankara Başsavcısı ve soruşturma savcısının Orhun Haber üzerinden tehdit edilmesine ilişkin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder'in gözaltına alındığını duyurdu.

Uludağ ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Olcay Kılavuz’a da cinayetten sonra gelen Face Time aramasının tespit edildiğini ifade etti.

ANKARA BAŞSAVCILIĞI HEDEF ALINMIŞTI
Orhun Haber’in X’teki hesabından 19 Kasım tarihinde yapılan paylaşımda, Sinan Ateş dosyasının savcısı ile Ankara Başsavcısı doğrudan hedef alınarak Hizmet Hareketi ile irtibatlı olmakla suçlanmıştı.

Ankara Başsavcılığı, Ankara Başsavcısı Akça’yı suçlayan Orhun Haber isimli sosyal medya hesaplarının yöneticisi olduğu öğrenilen 2 isme soruşturma başlatmıştı.

Operasyonun ardından aynı hesaptan Başsavcı Ahmet Akça bir kez daha hedef alınmıştı.
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