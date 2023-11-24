50+1 krizi büyüyor: Erdoğan ile Bahçeli 'planlı görüşme'lerini yapmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “MHP’yi sırtından atma hamlesi” olarak yorumlanan yüzde 50+1’in kaldırılmasına yönelik sözleri Cumhur İttifakı’nda tartışmaya sebep oldu.







Almanya dönüşü açıklama yapan Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur” derken, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yanıt gecikmedi.





Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, ittifaka sahip çıktı ancak yüzde 50+1’in kaldırılmasının ise doğru olmayacağını savundu. Bahçeli, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir” diye konuştu.





GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ



MHP ile AKP arasındaki tartışma devam ederken, Hürriyet gazetesi Bahçeli ile Erdoğan’ın Perşembe günü (dün) yüzde 50+1 ve yerel seçim stratejisini konuşmak için bir araya geleceklerini duyurmuştu.





Ancak Bahçeli ve Erdoğan’ın dün bir görüşme gerçekleştirmemesi dikkat çekti.





Erdoğan öğle saatlerinde büyükelçileri kabul etti, akşam da Aybüke Yalçın’ın hayatını anlatan filmi izledi.