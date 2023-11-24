Son faiz artışı da çare olmadı, dolar/TL rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini yüzde 40'a çıkarırken faiz artışlarının kısa sürede tamamlanacağı mesajı verdi. Sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını belirten Merkez Bankası, parasal sıkılığın ise, "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini söyledi.



Ancak Merkez Bankası'nı faiz artışıyla birlikte enflasyonun kontrol altına alınması öngörülürken, enflasyonun yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapması bekleniyor.





DOLAR/TL'DE REKOR

Gerçek Gündem'in haberine göre piyasalarda faiz artışına rağmen enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 28,91 TL seviyesinin üzerini görerek rekor kırdı.





TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 35.2 değer kaybetti. Haziran ayından bugüne ise, TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.2 oldu.





SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan küresel piyasalarda ise, ABD ve Japonya'daki Şükran Günü tatili dönüşü sonrası tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli duruşlarını da korudukları görünüyor.



