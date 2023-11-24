Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'tan sonra İmamoğlu da Akşener ile görüştü: İttifak geri mi dönüyor? /24 Kasım 2023 14:21

Yavaş'tan sonra İmamoğlu da Akşener ile görüştü: İttifak geri mi dönüyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener arasında 10 dakikalık bir telefon görüşmesi yapıldığı kaydedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Aralık'ta görülen davada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

6'lı masa liderlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nu dava sonrasında makamında ziyaret eden ilk isimdi.

Akşener ayrıca 14 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yerine "İmamoğlu ve Yavaş'a" aday olun çağrısında bulunmuştu.

Aralarındaki diyaloğu iyi olan Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ikilisi, uzun bir süredir görüşmemişti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, İmamoğlu geçen pazar günü Akşener ile telefonda konuştu.

İkilinin 10 dakika boyunca konuştuğunu belirten Saymaz, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ancak CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına girilmediğini vurguladı.

İsmail Saymaz ayrıca şunu belirtti:
"Bu arada önceki gün Akşener’i ziyaret eden Akara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine “ittifak konusundaki mesajınızı aldık. Ancak işbirliğine hazırız” dediği iddia ediliyor"
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