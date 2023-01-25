Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeliye soru sordu, yemediği laf kalmadı: Sicili kabarık operasyon elemanı... /25 Ocak 2023 14:52

Bahçeliye soru sordu, yemediği laf kalmadı: Sicili kabarık operasyon elemanı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soru sormak istemesi üzerine "Hadi işine bak" diyerek azarlaması gündem oldu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı açıklamada, "Kimi zaman gazeteci, kimi zaman da siyasetçi maskesiyle karşımıza çıkan sicili kabarık operasyon elemanlarının yaptıkları gazetecilik faaliyeti değil, Türkiye karşıtı başkentlerden fonlanan provokatör eylemlerdir" dedi.

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Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu dün, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi. Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı.

Bahçeli'nin söz konusu tavrı kamuoyunda tepkiyle karşılanırken MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan açıklama geldi.

Büyükataman, "MHP’yi karanlık odaklarla, kirli yapılarla ilişkilendirmek isteyenler esasında tam da kendi durdukları yeri göstermektedirler. Kimi zaman gazeteci, kimi zaman da siyasetçi maskesiyle karşımıza çıkan sicili kabarık operasyon elemanlarının yaptıkları gazetecilik faaliyeti değil, Türkiye karşıtı başkentlerden fonlanan provokatör eylemlerdir. Gazeteci kılığındaki provokatörlerin, kalemini silah gibi kullanıp tetikçilik yapanların gerçek niyetleri ve aziz milletimize olan düşmanlıkları da açıkça ortadadır" dedi.
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