Bahçeliye soru sordu, yemediği laf kalmadı: Sicili kabarık operasyon elemanı...

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu dün, MHP Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin soru sormak istedi. Ancak soru üzerine MHP lideri, gazeteciyi "Hadi işine bak" yanıtıyla tersledi. Aynı anlarda MHP kurmayları da Yazıcıoğlu'nu Bahçeli'nin yanından iterek uzaklaştırdı.







Bahçeli'nin söz konusu tavrı kamuoyunda tepkiyle karşılanırken MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan açıklama geldi.





Büyükataman, "MHP’yi karanlık odaklarla, kirli yapılarla ilişkilendirmek isteyenler esasında tam da kendi durdukları yeri göstermektedirler. Kimi zaman gazeteci, kimi zaman da siyasetçi maskesiyle karşımıza çıkan sicili kabarık operasyon elemanlarının yaptıkları gazetecilik faaliyeti değil, Türkiye karşıtı başkentlerden fonlanan provokatör eylemlerdir. Gazeteci kılığındaki provokatörlerin, kalemini silah gibi kullanıp tetikçilik yapanların gerçek niyetleri ve aziz milletimize olan düşmanlıkları da açıkça ortadadır" dedi.