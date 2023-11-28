Samanyolu Haber /Gündem / Bahis operasyonunda 38 kişi tutuklandı /28 Kasım 2023 22:21

Bahis operasyonunda 38 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı.

SHABER3.COM

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari’de eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu’nda 7 şüpheli daha yakalandı.

Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 59’a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 57’si adliyeye sevk edildi.

19 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Zanlılardan 38’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işsiz, öğrenci ve ev hanımı olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin ettikleri, bu hesapları yasa dışı bahis paralarının çekilmesinde kullandıkları belirlendi.

Zanlıların, yasa dışı bahis paralarını faaliyetlerini yürüttükleri suç ofislerinden valizlerle Balıkesir’e taşıdıkları ve burada belirlenen kuyumcu üzerinden yasa dışı bahis paralarını akladıkları tespit edildi. Ayrıca dijital materyallerde çok sayıda bahis sitesine ait veriler bulundu.

FUTBOLCULAR DA YÖNETİMDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu’nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna karıştıkları iddiasıyla 52 şüphelinin yakalandığını, aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu duyurmuştu.

Yerlikaya, “Şüphelilerin, İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahis operasyonunda 38 kişi tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:04:44