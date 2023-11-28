Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü /28 Kasım 2023 22:10

Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştiren fCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İsrail'in Gazze'de işlenen suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söylediği' belirtildi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.

Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi."
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