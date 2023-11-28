Samanyolu Haber /Dünya / İnsani arada beşinci gün: Esir takası sürüyor /28 Kasım 2023 21:58

İnsani arada beşinci gün: Esir takası sürüyor

İsrail ile Hamas arasında varılan insani ara anlaşmasının beşinci gününde esir takası da devam ediyor.

SHABER3.COM

İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nü kaynak göstererek 12 esirin ülkeye gelmek üzere yolda olduğunu duyurdu. Ordu, 10 kişinin İsrail, 2 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında İsrail de bugün Filistinli 15 kadın ve 15 çocuğu serbest bırakacak.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Bu kapsamda 4 günde Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
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