Emniyet Gülen’in dua kitabını örgütsel doküman diye basına servis etti

Bold Medya'da yer alan habere göre hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunun Hizmet Hareketi mensubu bir kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin irtibatta olduğu bazı kişilerin evlerine operasyon düzenledi.



Bu sabah İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen 14 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.



Tutuklu ya da KHK’lı ailelere para yardımı yaptıkları iddia edilen 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.



Polis, evlerde yapılan aramalarda bulunan Fethullah Gülen tarafından derlenen mealli ‘Sabah-Akşam Duaları’ isimli kitabı da örgütsel doküman olarak medyaya servis etti.