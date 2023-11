Kamu kaynaklarıyla kumar keyfi: Sponsorları AKP’li belediyeler

Bold Medya





Gazeteci Cevheri Güven, AKP’li belediyeler üzerinden dönen yeni bir yolsuzluk dosyasını gündeme taşıyor.

Ortaya çıkarılan yeni vurgunun kahramanı, kumar bağımlısı sosyal medya fenomeni Emir Ekşioğlu.Güven, Ekşioğlu’nun AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden kamu kaynaklarından oluşan 300 bin İsviçre frangı (340 bin dolar) nasıl iç ettiğini anlatıyor.Cevheri Güven’in anlattığına göre, Vikipedia profilinde Horasis’le bağlantısını anlatan Emir Ekşioğlu, 300 uluslararası CEO’nun katılacağı vaadiyle AKP’li belediyeden 275 bin İsviçre frangı alıyor. Bu para KDV’si ile birlikte 300 bin İsviçre frangını buluyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin üslendiği ‘Horasis Küresel Toplantısı’ adı altında yapılan etkinliğe 300 CEO’nun katıldığı da yok.Cevheri Güven, Emir Ekşioğlu’nun İletişim Daire Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ile olan ilişkisine de dikkat çekiyor:“Şimdi gelelim Emir Ekşioğlu ile Fahrettin Altun ilişkisine. Geçtiğimiz günlerde The Times Of İsrail’de Ronen Sahar imzalı bir yazı yayınlandı. Yazıda Fahrettin Altun hedefteydi. Bu yazıyı kim yazdırdı tahmin edin. Tabi ki fabrikasyon Emir Ekşioğlu.İsrailli ama Rusya’da yaşayan Ronen Sahar imzalı makale “Erdoğan’ı devirmek mümkün değil ama Fahrettin Altun ve ekibinin durdurulması gerekiyor. Hemen!” cümlesiyle bitiyordu. Yazının ardından Fahrettin Altun’dan yandaş medyaya talimat uçtu ve hepsi aynı manşetle çıktılarFahrettin Altun bir anda oldu kahraman, “İsrail hedef aldıysa çok önemli adamdır muhakkak” önyargısına oynanmış bir hamleydi. Ama dananın kuyruğu burada koptu. The Times Of Israil haberi sildi. Çünkü haberin para karşılığı Emir Ekşioğlu tarafından yazdırıldığı ortaya çıktı.Emir Ekşioğlu daha prestijli diye Haaretz’den bir gazeteciye aynı makaleyi göndermiş, “yayınlat 10 bin dolar senin” demiş ancak reddedilmişti. Aynı yazı birebir The Times Of Israil’de çıkınca Haaretz’deki muhabir delilleriyle Times Of İsrail’i uyarmış ve yazı silinmiştiRonen Sahar, Turkish Minute’e yaptığı açıklamada yazıyı Emir Ekşioğlu’ndan aldığını kabul etti. Böylece skandal ikinci kez doğrulanmış oldu. Yani Fahrettin Altun, kendi aleyhine İsrail medyasında parayla haber yaptırıp Gazze’de kan akarken duyar kasan bir utanmaz. Üstelik Fahrettin Altun bunu sizin vergilerinizle finanse ediyor. O 10 bin dolar artı Emir Ekşioğlu’nun aldığı daha fazlası İletişim Başkanlığının bütçesinden çıktı. Puronu tüttürmekte haklısın Emir Ekşioğlu.”