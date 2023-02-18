Samanyolu Haber /Dünya / Bahmut cephesine Ukrayna’dan 50 bin asker /18 Şubat 2023 15:24

Bahmut cephesine Ukrayna’dan 50 bin asker

Rus askeri birlikleri karşısında, Ukrayna ordusunun Bahmut ve etrafındaki yerleşim yerlerine 50 bin asker daha konuşlandırdığı iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA Özel Wagner askeri grubu başkanı Yevgeny Prigojin, Ukrayna ordusunun, Bahmut'u kontrolleri altında tutmak için şehir ve çevresine 90 tabura eşdeğer kuvvetler konuşlandırdığını bu sayının, Küba, Özbekistan, Belarus gibi ülkelerin ulusal ordularına eşdeğer 50 bin askerden oluştuğunu söyledi.

Prigojin'e göre, Bahmut savaşlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, farklı cephe hattından çok sayıda askeri zaten transfer ermişti, bu bölgede yaşanan çatışmalar, Kiev’i en büyük kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmaya zorladı.

Prigojin tarafından dile getirilen rakamlar, daha önce Rus askeri kaynakları ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından belirtilen maksimum sayının yaklaşık 10 bin askeri olduğu şeklindeydi. Bu değişimle Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasında en çetin ve kanlı mücadelelerin yaşandığı Bahmut’ta çatışmalar uzun bir süre daha süreceği tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahmut cephesine Ukrayna’dan 50 bin asker Sonraki Haber >>

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

Dua ve Gıyabî Cenaze Namazı

Dua ve Gıyabî Cenaze Namazı

Kamp'ta depremzede kardeşlerimiz için dua ve gıyabî cenaze namazı

Kamp'ta depremzede kardeşlerimiz için dua ve gıyabî cenaze namazı

Mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan!

Mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan!

Depremzedeler hakkında faşist açıklama

Depremzedeler hakkında faşist açıklama

‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere 5 canalıcı soru

‘’Deprem kaderdir’’ diyenlere 5 canalıcı soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:23