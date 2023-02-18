Bahmut cephesine Ukrayna’dan 50 bin asker

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA Özel Wagner askeri grubu başkanı Yevgeny Prigojin, Ukrayna ordusunun, Bahmut'u kontrolleri altında tutmak için şehir ve çevresine 90 tabura eşdeğer kuvvetler konuşlandırdığını bu sayının, Küba, Özbekistan, Belarus gibi ülkelerin ulusal ordularına eşdeğer 50 bin askerden oluştuğunu söyledi.



Prigojin'e göre, Bahmut savaşlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, farklı cephe hattından çok sayıda askeri zaten transfer ermişti, bu bölgede yaşanan çatışmalar, Kiev’i en büyük kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmaya zorladı.



Prigojin tarafından dile getirilen rakamlar, daha önce Rus askeri kaynakları ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından belirtilen maksimum sayının yaklaşık 10 bin askeri olduğu şeklindeydi. Bu değişimle Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasında en çetin ve kanlı mücadelelerin yaşandığı Bahmut’ta çatışmalar uzun bir süre daha süreceği tahmin ediliyor.