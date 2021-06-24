Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Akar açıkladı: Afganistan için alınmış bir karar yok /24 Haziran 2021 12:06

Bakan Akar açıkladı: Afganistan için alınmış bir karar yok

Afganistan’ın Başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanmaya devam edilmesi yönündeki öneri ABD ile Türkiye arasında görüşülüyor. Konu üzerinde çalışacak ABD heyetinin Türkiye’ye geldiği açıklandı. Bakan Akar, “Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok” dedi.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanmasını önerisini görüşecek olan ABD heyeti Türkiye’ye geldi. Heyetin Bakanlık’ta görüşmelere başladığını, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Akar, “Teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz” dedi.

Akar dün gazetecilere yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin şu an Afganistan'a ek asker göndermeyi planlamadığını söylemişti.

Türkiye, "siyasi, mali ve lojistik destek" karşılığında, Eylül ayında NATO güçleri Afganistan'dan ayrıldıktan sonra Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenliğini sağlamayı önermişti.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Rob Lodewick, "Bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek" demişti.

Lodewick görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermezken, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2022 savunma bütçesine ilişkin bir oturumda açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, herhangi bir yazılı anlaşmanın henüz olmadığını ancak görüşmeleri ilerlettiklerini söyledi.

Milley, "Bu hafta (Türkiye ile) bir toplantımız var. Sanırım anlaşmanın neredeyse son parçası kaldı. Türkiye adına konuşmak istemiyorum ve nihai bir anlaşmanın sonucunu önceden vermek istemiyorum ama Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanacağı konusunda eminim" demişti.

TÜRKİYE, KABİL HAMİD KARZAİ HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ GÖREVİNİ 6 SENEDİR SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

ABD Afganistan'dan çekilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da kalabileceğine dair niyetini NATO zirvesine katılan mevkidaşlarına aktardığını ifade etmişti.

Taliban ise NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Türkiye'nin havalimanını koruması ve işletmesi teklifini reddetmişti. Teklifin anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyen Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, "Türkiye son 20 yıldır NATO güçlerinin bir parçasıydı, bu nedenle 29 Şubat 2020'de ABD ile imzaladığımız anlaşma kapsamında Afganistan'dan çekilmeliler" demişti.
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